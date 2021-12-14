Keşan Belediyesi Sanat Merkezi hizmete başlıyor - Son Dakika

Mustafa Helvacıoğlu: "3 yaşından başlayarak her yaştan vatandaşımızı kurslarımıza bekliyoruz"

Saat 16.00 sıralarında Keşan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza törenine; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eylem Tanrıverdi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik katıldı.

"Belediyemizin ilçe gençliğine yönelik el atmadığı girişimde bulunmadığı proje kalmıyor"

İmza töreninde konuşan Helvacıoğlu, "Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüzün %50 hibesi ile hazırladığımız merkezimiz Keşan'ımıza çok yakıştı. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk eğitim merkezimiz işbirliği ile burada 7'den 70'e herkes eğitim alacak. Ocak ayından itibaren kurslarımıza başlıyoruz. 50'ye kurs, binlerce genç ve vatandaşımıza eğitimler ve kurslar düzenleyeceğiz. 3 yaşından başlayarak her yaştan vatandaşımızı kurs ve eğitimlerimize davet ediyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle kültür sanat merkezimizde açacağımız mesleki, teknik Kurslarımız ve eğitimlerimizle ilgili işbirliği protokolü imzaladık. Müdürlüğümüzle öğrencilerimiz ve hemşehrilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağız. Kurumsal işbirlikleriyle şehrimizin ve vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin hayat yolunda mutlu ve başarılı bireyler olmalarını istiyoruz. Gençlerimiz için daha verimli zaman geçirecek alanlar kazandırıyoruz. Şunu çok net ifade etmek istiyorum, belediyemizin Keşan gençliğine yönelik, ilçe gençliğine yönelik el atmadığı girişimde bulunmadığı proje kalmıyor. Spor ile de ilgili projelerimizde hızla ilerliyor. Belediye sanat merkezimizde etkinlikler de düzenleyeceğiz, atölye çalışmaları da yapacağız. Yeteneklerin buluşmasına vesile olacağız. Yeteneklerin yetiştirilmesine ve geliştirilmesine vesile olacağız. Belediyeciliği sadece yol, su altyapı hizmetlerinin yanı sıra çok ötesine taşımayı hedefliyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız ve yöneticilik anlayışımız da budur. Çalışmalarında sona geldiğimiz kültür ve sanat merkezimizi Keşan'da yaşayan hemşehrilerimiz ile birlikte geliştireceğiz. Dans eğitiminden, müzik eğitimine, mini eğitim sınıflarından kütüphaneye kadar birçok alanı gençlerimiz ile buluşturacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü'müze işbirliği gösterdikleri için teşekkür ediyor, sanat merkezimizin hayata geçmesine vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Keşan iş birliklerimiz ile yeni organizasyonlar ile tanışacak. Protokolümüz hayırlı olsun." dedi.

"Keşan'a çok büyük değerler kazandıracak"

Daha sonra söz alan Tanrıverdi; "Yapılan bu çalışma Keşan'a çok büyük değerler kazandıracak. Hakikatten hayat boyu öğrenmenin içerisindeyiz. Zaman ve mekan anlamında veremediğimiz kurslar oluyordu. Bu anlamda sanat merkezinin açılması bize büyük destek verecek. Bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Kültür, sanat ve kütüphane ile ilgili bir çalışmamız olacak"

İlhan Saz ise, kurslara önem verdiklerini dile getirerek, "Teknik ve mesleki kurslarımızda belediyemiz ile geçtiğimiz yıl imzaladığımız protokolle Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak meslek liselerimizde tam bir üretim ortamı yarattık. Bu sene o okullarımızda öğrenci tercihlerinde %65'lik bir artış var. Bu da ne kadar doğru iş yaptığımızın göstergesi. Bugün de yine sanatsal ve kültürel kurslarımızı buraya alıyoruz. Müzik, spor ve sahne sanatlarına kadar kurslarımız açılacak. Yine kültür, sanat ve kütüphane ile ilgili bir çalışmamız olacak. İş birliği içinde çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Öte yandan kurslara Keşan Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilir.