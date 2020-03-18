Keşan Belediyesi vatandaşlara sabun dağıttı - Son Dakika

Keşan Belediyesi vatandaşlara sabun dağıttı
6 saat önce
Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara sabun dağıttı.
Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara sabun dağıttı.
Belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve kullandığı alanlarda ilaçlama ve dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bir taraftan da vatandaşlara sabun dağıttı.
Belediye yetkilileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kişisel temizliklerine dikkat etmelerini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:24 Kaynak: AA
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