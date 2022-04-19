Keşan Belediyesi ve PTT iş birliğinde 100. yıla özel pullar bastırıldı - Son Dakika
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Keşan Belediyesi ve PTT iş birliğinde 100. yıla özel pullar bastırıldı

19.04.2022 17:09
Keşan Belediyesi ve PTT iş birliğinde 100. yıla özel pullar bastırıldı

Keşan Belediyesi ve PTT iş birliğinde Keşan'ın kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla özel pul hazırlandı.

Keşan Belediyesi ve PTT iş birliğinde Keşan'ın kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla özel pul hazırlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 100. yıla özel hazırlanan pullarda Keşan'ın simgesel yapılarından yel değirmenleri, Hersekzade Ahmet Paşa Cami, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 100. yıl logosu görselleri yer alıyor.

Hazırlanan pullar PTT Keşan Şubesi Müdürü Sebahattin Kazan ve PTT Edirne Başmüdürlüğü Pazarlama Sorumlusu Hasan Akartuna tarafından Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Helvacıoğlu, 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde bastırılan pulların tüm belediye gönderilerinde kullanılacağını belirtti.

Bastırılan pulların kentin tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin tanıtımına vesile olacağını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'ımızı temsil eden tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkaran görsellerin bastırıldığı özel tasarım posta pullarımız, dünyanın ve ülkenin çeşitli yerlerine gönderilen posta gönderilerinde kullanılacak. Böylelikle pulların üzerindeki fotoğraflar ile kentin tanıtımına katkı sağlanacak. Basılan pullar hatıra amaçlı olmasının yanında resmi yazışmalarda ve gönderilerde posta pulu olarak da kullanılabilecek."

Helvacıoğlu, çalışmalarından dolayı PTT yöneticileri başta olmak üzere yetkililere teşekkür etti.

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Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Cami, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi ve PTT iş birliğinde 100. yıla özel pullar bastırıldı - Son Dakika


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