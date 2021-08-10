Keşan Belediyesi, yangın bölgelerine yardım ve destek hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

Keşan Belediyesi, yangın bölgelerine yardım ve destek hazırlıklarına devam ediyor
10.08.2021 16:19
Keşan Belediyesi tarafından 10 Ağustos 2021 Salı günü yapılan açıklamada, orman yangınlarının yaşandığı bölgelere yardım ve destek yapılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada şöyle denildi: "Keşan Belediyesi olarak yangın bölgelerindeki tüm kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın bölgelerine ilçemizden yapılacak olan yardımlarla ilgili hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yangın bölgelerimizde, yangınların söndürülmesinin ardından bildirilen ihtiyaç listelerine göre yardım gönderilmesi istenmektedir. Hazırlanan yardımlar ve yangın bölgelerine gönderilecek olan destekler ile ilgili kamuoyunu bilgilendirilecektir."
Son Dakika 17:13 Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, resmen Beşiktaş'ta 17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı 17:00 Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti 16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı 16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu 16:19 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek 15:18 Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın 14:30 Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı