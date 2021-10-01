Keşan Belediyesi yavru köpeklere "yediemin" oldu - Son Dakika

Keşan Belediyesi, yurda kaçak yollarla getirilmek istenirken el konulan farklı cinslerdeki 19 köpeğe "yediemin" oldu.

Enez ilçesinde yurda kaçak yollardan getirilirken yakalanan poble, pug, maltese terrier, border collie ve shiba inu cinsi 19 köpek, Keşan Belediyesi tarafından "yediemin" olarak Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nde bakılıyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, 1 haftadır bakım evinde misafir edilen yavru köpeklere, olayla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar, tüm hayvanlara gösterdikleri dostluğu ve ev sahipliğini göstereceklerini söyledi.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KEHAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci de belediyeye teşekkür ederek, köpeklerin uygun koşullarda misafir edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cebeci hayvanların ticari bir ürün olarak kullanılmasının ve bu şekilde görülerek kaçak yollardan taşınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.