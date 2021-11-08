Üye Girişi
Keşan Belediyesi, Yeni Mahalle'de şenlik düzenledi - Son Dakika

Keşan Belediyesi, Yeni Mahalle'de şenlik düzenledi

08.11.2021 11:27
Keşan Belediyesi, Yeni Mahalle'de şenlik düzenledi

Keşan Belediyesi tarafından, 7 Kasım 2021 Pazar günü Yeni Mahalle'de bulunan Bilal Ergeç Parkı'nda şenlik düzenledi.

Şenliğe; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yeni Mahalle Muhtarı Şenay Bayır, Aşağı Zaferiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Özcan ile vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Şenlik öncesi konuşan Helvacıoğlu, bu şenliklerin 11 mahallede gerçekleştirileceğini belirterek "Yeni Mahalle Bilal Ergeç Parkımız renkli görüntülere sahne olacak. Cıvıl cıvıl yavrularımız bugün gönüllerince eğlenecekler. Aileleri ile birlikte birbirinden güzel etkinliklerle doyasıya yaşayacaklar. Bizim asıl amacımız gelecek nesillerimizi kendi değerlerimizle yetiştirmektir. Bu etkinliklerin ve şenliklerin bir anlamı var. Günümüzde çocuklarımız maalesef bir odaya kapanıp sanal bir dünyada yaşıyor. Sosyal yapıdan, sosyal ilişkilerden uzak bir şekilde vakit geçiriyor. Etrafındaki çocukların yaşamından ve varlığından habersiz bir yaşam sürdürüyor. Çocuklarımıza ve gençlerimize pozitif ortamlar sağlamak, onların gönlüne hitap etmek, bu anlamda şehrimizi hep olumlu olarak anılmaya layık şekle getirmek istiyoruz. Çünkü onlar bizim en büyük yatırımımız. Kültür ve sanat merkezimiz, kütüphanemiz, tiyatro salonumuz, olimpik havuzumuz, semt sahalarımız, yenilenen stadyumumuz, tema parklarımız, yeşil alanlar, kent müzemiz ve daha sayamadığımız birçok yatırım hep kıymetli yavrularımız için. Biz bu şenlikleri Keşan'ımızın her mahallesinde yaşatacağız. Bugün çocuklarımız aileleri ile beraber gönüllerince eğlensinler. Tüm çabamız; geleceğin teminatı çocuklarımızın özgür alanlarda büyümesidir, özgür bireyler olmasıdır, sosyal yaşamda kendilerini daha iyi ifade edebileceği ve kazanımlar elde edeceği ortamlarda olmalarıdır. Çünkü onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur.

Bizim en büyük yatırımımız; geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. Bizim çocuklarımıza; eğitimde, sağlıkta, sporda, yeşil alanlarda, eğlencede ve her alanda en üst seviyede imkan sağlamamız gerekiyor. İşte bu çocuk şenliği de çocuklarımızın stresini, okuldaki ders yoğunluğunu atmaları bakımından çok önemli. Tüm çocuklarımızı bir araya getirip kaynaşmalarını sağlamak amacıyla bu şenlikleri gerçekleştiriyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza her türlü fırsatı ve imkanı vermek için bizler de gece gündüz çalışacağız. Ben bu vesileyle hepinize sağlık ve mutluluk diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Nusret Sute ve Orkestrası tarafından müzik ziyafeti sunuldu.

Çocuklara yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte ayrıca Yöresel Ürünler Pazarı da kuruldu.

Keşan Belediyesi, Yeni Mahalle'de şenlik düzenledi

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi, Yeni Mahalle'de şenlik düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan 11:24 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor 11:19 Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:17 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Bu kadarına da pes! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı 11:02 Bu kadarına da pes! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı 10:56 TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü 10:43 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu 10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı 10:04 Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

Son Dakika Haberleri
11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu
11:23 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı
11:19 Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor
11:18 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
11:17 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş
11:17 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:01 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor
10:57 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:50 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021
10:47 Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor
Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu         
11:30
Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı         
11:19
14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş         
11:18
Binbir zahmetle üretilen defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Binbir zahmetle üretilen defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:05
Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı         
10:58
Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı         
10:45
Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek         
10:29
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi         
10:01
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 11:41:11. #1.12#
SON DAKİKA: Keşan Belediyesi, Yeni Mahalle'de şenlik düzenledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement