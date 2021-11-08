Keşan Belediyesi, Yeni Mahalle'de şenlik düzenledi - Son Dakika

Şenliğe; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yeni Mahalle Muhtarı Şenay Bayır, Aşağı Zaferiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Özcan ile vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Şenlik öncesi konuşan Helvacıoğlu, bu şenliklerin 11 mahallede gerçekleştirileceğini belirterek "Yeni Mahalle Bilal Ergeç Parkımız renkli görüntülere sahne olacak. Cıvıl cıvıl yavrularımız bugün gönüllerince eğlenecekler. Aileleri ile birlikte birbirinden güzel etkinliklerle doyasıya yaşayacaklar. Bizim asıl amacımız gelecek nesillerimizi kendi değerlerimizle yetiştirmektir. Bu etkinliklerin ve şenliklerin bir anlamı var. Günümüzde çocuklarımız maalesef bir odaya kapanıp sanal bir dünyada yaşıyor. Sosyal yapıdan, sosyal ilişkilerden uzak bir şekilde vakit geçiriyor. Etrafındaki çocukların yaşamından ve varlığından habersiz bir yaşam sürdürüyor. Çocuklarımıza ve gençlerimize pozitif ortamlar sağlamak, onların gönlüne hitap etmek, bu anlamda şehrimizi hep olumlu olarak anılmaya layık şekle getirmek istiyoruz. Çünkü onlar bizim en büyük yatırımımız. Kültür ve sanat merkezimiz, kütüphanemiz, tiyatro salonumuz, olimpik havuzumuz, semt sahalarımız, yenilenen stadyumumuz, tema parklarımız, yeşil alanlar, kent müzemiz ve daha sayamadığımız birçok yatırım hep kıymetli yavrularımız için. Biz bu şenlikleri Keşan'ımızın her mahallesinde yaşatacağız. Bugün çocuklarımız aileleri ile beraber gönüllerince eğlensinler. Tüm çabamız; geleceğin teminatı çocuklarımızın özgür alanlarda büyümesidir, özgür bireyler olmasıdır, sosyal yaşamda kendilerini daha iyi ifade edebileceği ve kazanımlar elde edeceği ortamlarda olmalarıdır. Çünkü onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur.

Bizim en büyük yatırımımız; geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. Bizim çocuklarımıza; eğitimde, sağlıkta, sporda, yeşil alanlarda, eğlencede ve her alanda en üst seviyede imkan sağlamamız gerekiyor. İşte bu çocuk şenliği de çocuklarımızın stresini, okuldaki ders yoğunluğunu atmaları bakımından çok önemli. Tüm çocuklarımızı bir araya getirip kaynaşmalarını sağlamak amacıyla bu şenlikleri gerçekleştiriyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza her türlü fırsatı ve imkanı vermek için bizler de gece gündüz çalışacağız. Ben bu vesileyle hepinize sağlık ve mutluluk diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Nusret Sute ve Orkestrası tarafından müzik ziyafeti sunuldu.

Çocuklara yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte ayrıca Yöresel Ürünler Pazarı da kuruldu.