Keşan Belediyesinde deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Keşan Belediyesinde deprem tatbikatı yapıldı

02.06.2022 16:35
Keşan Belediyesinde deprem tatbikatı yapıldı

Keşan Belediyesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AFAD koordinesinde, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma Derneği, Keşan Belediyesi İtfaiye ve Zabıta müdürlükleri işbirliğinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği depremin habercisi sirenler çalındı belediye personeli ve vatandaşlar bulundukları yerde güvenlik tedbiri aldı.

Deprem sarsıntısının bitmesinin ardından belediye binası içerisindekiler ekiplerin ortaklaşa yürüttüğü çalışma ve yönlendirmeler ile bina dışına tahliye edildi.

Tahliye sonrası, ekipler tarafından meydanda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, deprem bilinciyle gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Depremin bir hayat gerçeği olduğunu aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Deprem ve doğal afetler konusunda bilinçli olmak zorundayız, başka şansımız yok. Deprem tatbikatlarında bazen 'Bitse de gitsek' diyebiliyorsunuz. Aklınızda işiniz, çocuğunuz, ödemeleriniz, imzanız, çekiniz olabiliyor. Deprem gerçekten olduğunda aklınızdaki soru ve sorunların ne kadar önemsiz hale dönüşebileceğini hayal edin.

Belediye olarak, çalışanlar olarak, esnaf olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Deprem olmayacak gibi düşünüyor ve yaşıyoruz, ama yanılıyoruz, deprem olacak. Belki 1 saat sonra, belki 1 yıl, belki 10 yıl sonra."

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KÜTAHYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KÜTAHYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Kütahya Gediz'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Kütahya Gediz'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keşan Belediyesinde deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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