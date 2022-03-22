Keşan Belediyesinden "su israfına" esprili uyarı - Son Dakika
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Keşan Belediyesinden "su israfına" esprili uyarı

22.03.2022 10:05
Keşan Belediyesinden "su israfına" esprili uyarı

Keşan Belediyesinin su israfına dikkati çekmek için hazırladığı ve sosyal medyadan yayınladığı esprili video ilgi gördü.

Keşan Belediyesinin su israfına dikkati çekmek için hazırladığı ve sosyal medyadan yayınladığı esprili video ilgi gördü.

Keşan Belediyesi 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla kısa film hazırladı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından video "Duyduk duymadık demeyin, Babanın Oğlu Kemal Keşan'da Su Müdürü oldu. Önemli bir farkındalığa gülümseterek dikkat çekmek istedik" mesajıyla paylaşıldı.

Sosyal medyada Trakya şivesiyle yaptığı komik paylaşımlarıyla bilinen "Babanın oğlu Kemal" lakaplı Kemal Dülger'in başrolünde oynadığı, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun da rol aldığı kısa film yoğun ilgi gördü.

Senaryo gereği Dülger'in "Su Müdürü" olarak atanmasıyla başlayan filmde Dülger, sakal tıraşı olurken musluğu açık bırakan Helvacıoğlu'nu da "Çeşme boşa akıyor başkanım, senede 12 ton zarar yazar" diye uyardı.

Helvacıoğlu da suya sahip çıkacaklarını belirterek, "Suya sahip çıkmak kızanlarımızın geleceğine sahip çıkmaktır" diyerek Dülger'i tasdikledi.

"Nerede israf orada ben" ifadesiyle suda tasarruf yöntemlerini anlatan Dülger, su kaynaklarının günden güne azaldığını suyun gelecek olduğunu vurguladı.

Keşan Belediyesinden su israfına esprili uyarı
Keşan Belediyesinden su israfına esprili uyarı
Keşan Belediyesinden su israfına esprili uyarı
Keşan Belediyesinden su israfına esprili uyarı

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Kısa Film, Medya, Keşan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesinden 'su israfına' esprili uyarı - Son Dakika


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