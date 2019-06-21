Son Dakika Haberleri: Keşan Belediyesinin çöp kamyonları yakıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Keşan Belediyesinin çöp kamyonları yakıldı

1 saat önce

Keşan Belediyesine ait çöp kamyonları bir ay içerisinde ikinci kez yakıldı.

Keşan Belediyesinin çöp kamyonları yakıldı, System.String[]
Keşan Belediyesine ait çöp kamyonları bir ay içerisinde ikinci kez yakıldı. Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, "Kamyonların yakıldığına dair izler var dedi"

Keşan Belediyesinin çöp kamyonları bekledikleri garajda yandı. Bir ay içerisinde iki çöp kamyonun yanması üzerine sabotaj olması ihtimali gündeme geldi. Kamyonların yakıldığına dair somut deliller olduğunu belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, düzenlediği basın toplantısında "Kim yakıyorsa Allah'a havale ediyorum, ne istediniz çöp kamyonlarından" dedi.

Yapılanların Keşan'a zarar olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Helvacıoğlu'nu yakmıyorsunuz, Keşan'ı yakıyorsunuz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:33 Kaynak: İHA
Keşan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İntihara teşebbüs eden yaşlı adam, eşarp yırtılınca kurtuldu Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü Köprü üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3 yaralı Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:34:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşan Belediyesinin çöp kamyonları yakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]