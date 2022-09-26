Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

26.09.2022 16:00
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediyesinin geçmiş dönem başkanlarından merhum A. Metin Çırpan vefatının üçüncü yıldönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Keşan Belediyesinin geçmiş dönem başkanlarından merhum A. Metin Çırpan vefatının üçüncü yıldönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Asri mezarlıkta düzenlenen törene, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bazı belediye meclis üyeleri, Metin Çırpan'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Çırpan'ın Keşan'ın gelişimine önemli katkılarda bulunarak bir çok başarıya imza attığını belirtti.

Çırpan'ı bir kez daha rahmetle andıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Allah mekanını cennet eylesin. Kendisini saygı, sevgi ve özlemle anıyor, arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar okundu ve Çırpan'nın mezarına karanfil bırakıldı.

İtfaiyecilik Haftası

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İtfaiyecilik Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, itfaiyecilerin modern teçhizat ve personeli ile sadece yangınlarda değil, sel ve depremler gibi tüm doğal afetlerde de halkın can ve mal güvenliği için 24 saat canla başla çalıştığını vurguladı.

İtfaiyecilerin kutsal bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Helvacıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"İtfaiye ekiplerimiz görevlerini yerine getirirken her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda çalışmaktadır. Yaz, kış demeden hem yangın hem kurtarma faaliyetlerini özveriyle yürütmektedir. Tek ödülü ise başarılı olduğunda duyduğu hazdır.

Bu sebepten Keşan Belediyesi İtfaiyecilerine ve yurdumuzun tüm itfaiyecilerine gayretlerinden ötürü minnet borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle; itfaiyecilerimizin kazasız ve belasız bir şekilde görevlerini yerine getirmelerini temenni ederken, yangınsız ve afetsiz günler diliyor, tüm itfaiye personellerimizin İtfaiyecilik Haftası'nı kutluyorum."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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