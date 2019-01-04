Keşan Beyaza Büründü
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Keşan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürdü. Etkili olan kar yağışı sonrasında ilçe merkezi beyaza büründü. Kar yağışı sonrasına Keşan adeta bir kartpostala döndü. Vatandaşlar kar yağışı sevinçle karşıladı. Keşan Belediyesi'ne bağlı ekipler, kaldırımlar ve şehrin bazı noktalarında kar temizleme çalışması yaptı. Sürücüler ise karla kaplanan araçlarını kendi imkanlarıyla temizledi. Esnaf ise kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan güvercine buğday attı.
Kar yağışının akşam saatlerinde yeniden etkili olması bekleniyor. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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