Son Dakika Haberleri: Keşan Beyaza Büründü

Keşan Beyaza Büründü

30 dakika önce

Keşan beyaza büründü Keşan'da kar manzaralarıEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Keşan beyaza büründü
Keşan'da kar manzaraları

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Keşan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürdü. Etkili olan kar yağışı sonrasında ilçe merkezi beyaza büründü. Kar yağışı sonrasına Keşan adeta bir kartpostala döndü. Vatandaşlar kar yağışı sevinçle karşıladı. Keşan Belediyesi'ne bağlı ekipler, kaldırımlar ve şehrin bazı noktalarında kar temizleme çalışması yaptı. Sürücüler ise karla kaplanan araçlarını kendi imkanlarıyla temizledi. Esnaf ise kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan güvercine buğday attı.
Kar yağışının akşam saatlerinde yeniden etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Edirne, Kar, Keşan, Yerel
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