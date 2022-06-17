Keşan bezi artık çanta üretiminde de kullanılıyor - Son Dakika
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Keşan bezi artık çanta üretiminde de kullanılıyor

17.06.2022 11:05
Keşan bezi artık çanta üretiminde de kullanılıyor

Karadeniz Bölgesi'nde kadınların günlük hayatta başörtüsü olarak kullandıkları keşan bezi, çanta üretiminde de tercih edilmeye başlandı.

Karadeniz Bölgesi'nde kadınların günlük hayatta başörtüsü olarak kullandıkları keşan bezi, çanta üretiminde de tercih edilmeye başlandı.

Ahşap tezgahlarda sarı, kırmızı, siyah ve beyaz ipliklerle üretilen, Karadeniz Bölgesi'nde asırlardır kadınların başörtüsü olarak kullandığı keşan bezi, son yıllarda fulardan bilekliğe, yelekten takıya, elbiseden mefruşata kadar farklı ürünlerde değerlendiriliyor.

Çarşıbaşı Kaymakamlığınca 2008'de coğrafi işaret tescili yaptırılan keşan bezinin tanınırlığı, Karadeniz'i konu alan dizi ve filmlerin yanı sıra Trabzonspor'un bir formasında keşan motiflerine yer vermesiyle daha da arttı.

İlçedeki bir üreticinin girişimleriyle keşan bezi son olarak çanta üretiminde de kullanıldı. Keşan bezi kullanılarak tasarlanan farklı renklerde ve 5 farklı modeldeki kadın çantaları satışa sunuluyor.

"Keşanımızdan ne kadar güzel şeyler üretebilirsek bizi o kadar mutlu edecek"

Üretici Hakkı Kılıç, AA muhabirine, zamanında yöredeki kadınların örtü olarak kullandığı keşan bezinin teknolojinin ve konfeksiyonun gelişmesiyle çeşitlendirildiğini söyledi.

Çarşıbaşı markası olan keşan bezinin farklı şekillerde işlenerek turistik bir ürün halini aldığını kaydeden Kılıç, özellikle gurbetçilerin büyük ilgisi bulunduğuna dikkati çekti.

İlçede artık keşan bezinden üretilen süslemeli bandanalardan fiskos masa örtüsüne, elbiseden bilekliğe kadar her kesime hitap eden ürünlerin ön planda olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Son olarak bunlara çanta eklendi. İpekyolu Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Bahar Kastan'ın büyük katkısı var. Hep aklımızdaydı bu tür bir girişim ama bir yerden başlayamıyorduk. Keşan bezimizi bir firmaya gönderdik ve çantalarımız geldi. Çok da beğenildi. Bu sene Trabzonspor'un şampiyonluğuyla beraber bordo-mavi ürünlerimiz ağırlıklı olmak üzere çeşitli kumaşlarla farklı alanda farklı aksesuarlar, çantalar, heybeler yaparak gelen gurbetçilerimizin beğenisine sunacağız. Reyonlarda yerini almaya başlayan çanta, bir başlangıç olacak. Keşanımızdan ne kadar güzel şeyler üretebilirsek bizi o kadar mutlu edecek."

Kılıç, Trabzonspor'un keşan motifli formasının kendilerine ilham verdiğini kaydederek, "Keşan desenli formanın üretildiği sezon şampiyon olacağımıza inanmıştık ama nasip bu seneymiş. O forma üreticiler olarak bize çok büyük bir moral ve ilham verdi. Keşan Trabzon'un bir markası. Keşanın da Trabzonspor'un bir formasında gönül verdiğimiz renklerle buluşması bizi çok mutlu etti. O tasarım bizim desteklenmemiz anlamına geliyor. Bu tür desteklerle kalkınmaya ve gelişmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Keşan dokumacılığının ve üretilen ürünlerin arkasında çok büyük bir emek bulunduğunu vurgulayan Kılıç, ürünleri satın alacak kişilerden bu emekleri göz ardı etmemelerini istedi.

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Kaynak: AA

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan bezi artık çanta üretiminde de kullanılıyor - Son Dakika

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