KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI - Son Dakika
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KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI

05.05.2022 23:09

Edirne'nin Keşan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla belediye tarafından düzenlenen 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği kapsamında pop müzik şarkıcısı Yonca Lodi ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı konser verdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla belediye tarafından düzenlenen 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği kapsamında pop müzik şarkıcısı Yonca Lodi ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı konser verdi.

Konser öncesi sahneye çıkarak konuşma yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şenliğin hayırlı olmasını dileyerek, "Pandemide evlere kapandınız, bir araya gelemediniz, sokağa çıkamadınız. Bu herkes için zordur ama Keşanlılar için daha da bir zordur. Çünkü Keşanlı'nın ruhu neşelidir, canlıdır, yüreği coşkuludur. Şarkıyı severiz, neşeliyiz. Biz hiç kimseye benzemeyiz. Onun için biliyorum ki etkinlikleri çok özlediniz. Şarkı söylemeyi, dans etmeyi, paylaşmayı sabırsızlıkla beklediniz. Şimdi vakit geldi. 3 gün boyunca eğlenmeye hazır mısınız?? dedi.

Daha sonra pop müzik şarkıcısı Yonca Lodi ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı sahne aldı. Yonca Lodi ve Serkan Çağrı, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Konsere katılan çok sayıda kişi zaman zaman sanatçıya eşlik etti.

KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI
KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI
KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI
KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI
KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI
KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI
KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI
KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI
KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI
KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI
KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI
KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI

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KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI Son dakika... Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı Son dakika... Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI - Son Dakika
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