Keşan'da 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika

Keşan'da 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi
16.02.2021 09:37
Edirne'nin Keşan ilçesinde çuvallar içerisinde yasadışı yollarla ticareti yapılmaya çalışılan 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde çuvallar içerisinde yasadışı yollarla ticareti yapılmaya çalışılan 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan- Gelibolu karayolu üzerinde seyir halindeki şüpheli bir aracı durdurdu. G.C. isimli sürücünün aracında yapılan kontrollerde, yurtdışına kaçırılmak üzere çuvallara konularak araca yüklenmiş beyaz kum midyesi ele geçirildi.
Araç sürücüsü G.Ç hakkında '1380 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem başlatılırken, kaçak midyelere el konuldu. - EDİRNE
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