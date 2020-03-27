Keşan'da 100 bin ekmek ve 1000 gıda paketi dağıtılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keşan'da 100 bin ekmek ve 1000 gıda paketi dağıtılacak - Son Dakika

Keşan'da 100 bin ekmek ve 1000 gıda paketi dağıtılacak

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirus salgınıyla mücadelede sosyal dayanışmayı artırmak için 'Haydi paylaş Keşan' kampanyası başlatıldı.

Keşan'da 100 bin ekmek ve 1000 gıda paketi dağıtılacak, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirus salgınıyla mücadelede sosyal dayanışmayı artırmak için 'Haydi paylaş Keşan' kampanyası başlatıldı. Kampanya ile ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ve 1000 gıda kolisi dağıtılacak. Kampanyaya, hayırseverler de 60 lira karşılığı 1 gıda paketi veya 60 adet ekmek fişi alarak bağış yapabilecek.

Keşan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında 'Haydi paylaş Keşan' kampanyasını hayata geçirdi. Proje kapsamında ilk etapta 100 bin ekmek ve 1000 gıda kolisi, başvurular alınarak Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kampanyaya, hayırseverlerde 60 lira karşılığı 1 gıda paketi veya 60 adet ekmek fişi alıp, bağışlayarak, destek verebilecek.

'KİMSENİN AŞSIZ KALMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kampanya kapsamında hazırlanan 100 bin ekmek fişi ile 1000 gıda kolisinin, pazartesi günü itibariyle dağıtımına başlanacağını belirterek, "100 bin ekmek ve 1000 gıda kolisiyle başlattığımız sosyal destek kampanyası şehrimize hayırlı olsun. Vefa Sosyal Destek Grupları ile bir nebzede olsa bu kötü günleri atlatmak istiyoruz. Amacımız, ekonomik yönden zor günler geçiren, çalışmayan kesime yardımcı olmak. Önceliğimiz ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş ve üstü tek başına yaşayanlar olacak. Yardımlar, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Beraber başaracağız. Bu zor günlerde, kimsenin aşsız, ekmeksiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

'BU BİR DAYANIŞMA GÜNÜDÜR, MİLLİ MÜCADELEDİR'

Hayırseverlerin 60 lira karşılığı 1 gıda paketi ya da 60 ekmek fişi satın alıp, bağışlayarak kampanyaya destek olabileceğini söyleyen Helvacıoğlu, "Bu kampanyaya destek olmak isteyenler, vereceğimiz hesap numaralarına diledikleri kadar yardımcı olabilirler. Kampanyaya ister 1, isterse 1000 paketle destek olabilirler. Bu kampanyayı herkese duyuracağız. Bankaya gidemeyip, kampanyaya katılmak isteyenlerin de evine yetkililer gidecek parayı alıp, bankaya yatıracak. Bu bir dayanışma günüdür, milli mücadeledir" diye konuştu.

'10 BİN EKMEK BAĞIŞLADIK'

Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Necmettin Baygül de, hayırseverleri kampanyaya destek olmaya çağırarak, şunları söyledi:

"Kampanyadan dolayı Keşan Belediyemize teşekkür ediyoruz. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' sözünden hareketle hazırlanan bu kampanyanın anlamı çok güzel. Bizde, dernek olarak 100 bin ekmek için düşük fiyat vererek destek olduk. Ayrıca dernek olarak kampanyaya 10 bin ekmek bağışlıyoruz. Bu süreçte derneğe üye olan tüm fırıncı arkadaşlarımız kampanyaya destek verecek. Kampanyaya herkes karınca kararınca destek verirse büyük bir hayır işlemiş oluruz."


Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:18 Kaynak: DHA

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