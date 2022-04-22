Keşan'da 100. Yıl Futbol Turnuvası şampiyonları kupalarını aldı - Son Dakika

Keşan'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere sporu sevdirmek amacıyla Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Genç Ordu Spor Kulübü iş birliğinde turnuva düzenlendi.

İlkokul ve ortaokullar arasında 4 farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvada Aden Koleji, Rasim Ergene İlkokulu, Yekta Baydar Ortaokulu ve Ahmet Yenice Ortaokulu gruplarında şampiyon oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Helvacıoğlu, 100. yıl etkinlikleri kapsamında güzel bir turnuva düzenlediklerini belirtti.

Turnuvaya katılan her takımın gönüllerinde şampiyon olduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Hem gençlerimizi sporu sevdiriyor hem de etkinliklerimiz ile sosyalleştiriyoruz. Katılım sağlayan tüm takımlarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kupa törenine, Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Çevikel de katıldı.