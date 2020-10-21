Keşan'da 11 mahalleye 11 semt sahası yapılacak - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçedeki 11 mahalleye 11 semt sahası yapımı için protokol imzalandığını bildirdi.

Helvacıoğlu, ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçe ziyaretinde söz verdiği "11 Mahalleye 11 Semt Sahası" projesi için imzaların atıldığını belirtti.

Helvacıoğlu, Keşan'ın spor ile anılan şehir olması için çalıştıklarını dile getirdi.

İlçedeki spor tesislerinin artırılması için çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Keşan'ımızı ziyaretinde söz verdiği 11 Mahalle'ye 11 Semt Sahası için imzalarımızı attık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'mızın finansmanı ile yapılacak semt sahalarımız için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e, AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM KEFEK Başkanı Dr. Fatma Aksal'a, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç'a teşekkür ederiz."