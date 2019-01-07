Keşan'da 12 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından 12 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan kamyonet sürücüsü tutuklandı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde polis tarafından 12 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan kamyonet sürücüsü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan- Malkara
karayolu üzerinde şüphe üzerine Y.G. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan incelemede 7 Pakistan
, 2 Irak
, 3 Bangladeş
uyruklu toplam 12 göçmen yakalanırken, araç sürücüsü Y.G. gözaltına alındı. 12 göçmen, 6458 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan gerekli idari işlem yapılarak Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kamyonet sürücüsü Y.G. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:56 Kaynak: İHA
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