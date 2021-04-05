Keşan'da, 129 kişiye 337 bin lira 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin genel asayiş denetimlerinde, aranma kaydı olan 15 kişi yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal eden 129 kişiye toplam 337 bin 100 lira ceza kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan birçok noktada, 29 Mart-5 Nisan'da asayiş uygulamaları ve şok denetimler yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Denetimlerde 0,79 gram eroin, 5,39 gram bonzai ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal ettikleri belirlenen 129 kişiye de toplam 337 bin 100 lira ceza uygulandı.