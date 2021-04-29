Keşan'da 132 ıhlamur fidanı toprakla buluştu - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeyi yeşillendirmek adına çalışmaların sürdüğünü ve Muammer Aksoy Caddesi'ne 132 ıhlamur fidanının dikildiğini bildirdi.

Çalışmaları yerinde takip eden Helvacıoğlu, belediye personeline kolaylık dileyerek birlikte fidan dikti.

Vatandaşlara daha yeşil bir alanda yaşam imkanı sunmak için çalıştıklarını aktaran Helvacıoğlu, ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Ihlamur fidanlarının toprakla buluştuğunu belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Hem hoş kokusundan hem huzur veren görüntüsünden hem de ıhlamurundan halkımız da yararlansın istiyoruz. Buradan geçen, yürüyüş yapan ve burada ikamet eden vatandaşlarımız inşallah önümüzdeki yıl ıhlamurların çiçek açışına şahit olacaklar. Belki de ileriki yıllarda bu caddemiz, ıhlamur ağaçları ile anılacak, burada en güzel fotoğraflar çekilecek, ıhlamur kokuları eşliğinde en güzel sohbetler edilecek.

Keşan'ımızın havası ıhlamur ağaçları ile mis gibi olacak inanıyoruz ki mahallelimiz de bu ağaçların korunmasına, yetişip büyümesine katkı verecekler. Bu anlamda yeşil şehirler huzurlu nesiller için bu güzel şehre bir renk daha katmış olduk."