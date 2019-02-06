Son Dakika Haberleri: Keşan'da 14 Kumar Makinesi Ele Geçirildi

Keşan'da 14 Kumar Makinesi Ele Geçirildi

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bazı işyerlerinde yapılan denetimde yurda sokulması ve imalatı yasak olan 14 kumar makinesi ele geçirildi.

Keşan'da 14 Kumar Makinesi Ele Geçirildi, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bazı işyerlerinde yapılan denetimde yurda sokulması ve imalatı yasak olan 14 kumar makinesi ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri çalışma sonucu 7 işyerinde yurda sokulması ve imalatı yasak olan 'paramatik' ile 'sigaramatik' olarak tabir edilen 14 kumar makinesi ele geçirdi. Kumar makinelerine el konulurken, 6 işletmeci hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama', 1 işletmeci hakkında ise '1072 sayılı rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makineleri hakkında kanuna muhalefet' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:42 Kaynak: DHA

Polis, Edirne, Keşan, Güncel
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