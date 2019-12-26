Keşan'da 140 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da 140 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Keşan'da 140 şişe kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde yılbaşı öncesinde kaçak içki satışına yönelik çalışmalar yürüten polis, 140 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Keşan'da 140 şişe kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde yılbaşı öncesinde kaçak içki satışına yönelik çalışmalar yürüten polis, 140 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.


Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı içki satışı yapan kişilere yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Alınan karar doğrultusunda O.U. isimli bir şahsın evinde yapılan aramalarda toplam 140 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, yakalanan O.U. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:38 Kaynak: İHA
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