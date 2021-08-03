Keşan'da 16 yıl 39 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

Keşan ilçesinde hakkında 16 yıl 39 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde UYAP sorgusu yapılan İ.A.'nın 16 yıl 39 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Denetimlerde gözaltına alınan ve 4 ayrı dosyanın firarisi olduğu tespit edilen C.K. da sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.