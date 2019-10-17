Son Dakika Haberleri: Keşan'da 2,5 aylık bebek toprağa verildi
Son Dakika Güncel Keşan'da 2,5 aylık bebek toprağa verildi

Keşan'da 2,5 aylık bebek toprağa verildi

1 saat önce

Keşan ilçesinde, doğuştan kalın bağırsağı gelişmediği için hayatını kaybeden 2,5 aylık bebek, defnedildi.

Keşan'da 2,5 aylık bebek toprağa verildi, System.String[]

Keşan ilçesinde, doğuştan kalın bağırsağı gelişmediği için hayatını kaybeden 2,5 aylık bebek, defnedildi.

Tedavi gördüğü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, doğuştan kalın bağırsağı gelişmediği için doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden 2.5 aylık Abdülhamit bebek, İki Minareli Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, ailenin yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, Yenimescit Mahallesi Muhtarı Fikret Kantar ve vatandaşlar katıldı.

Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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