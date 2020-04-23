Keşan'da 2 bin 323 balon, gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika

Keşan'da 2 bin 323 balon, gökyüzüne bırakıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ay yıldızlı 2 bin 323 kırmızı balon, gökyüzüne bırakıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için Keşan Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında etkinlikler düzenlendi. Yeni Mahalle'deki Atakent konutları mevkiinde gerçekleştirilen programda, belediye bandosu eşliğinde evlerinin pencere ile balkonlarına çıkan vatandaşlar ve çocuklar tarafından İstiklal Marşı söylendi. Etkinlikler çerçevesinde ay yıldızlı 2 bin 323 kırmızı balon, gökyüzüne bırakıldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, içerisinde maske, sabun ve imsakiye bulunan paketleri vatandaşlara dağıttı. Masal ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen ekipler ise belediye bandosu eşliğinde şehir turu attı.