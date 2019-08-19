Keşan'da 2 kumar makinesi ele geçirildi
1 saat önce
Keşan ilçesinde bir kahvehanede yapılan kontrollerde 2 kumar makinesi bulundu.
Keşan Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:30 Kaynak: AA
ilçesinde bir kahvehanede yapılan kontrollerde 2 kumar makinesi bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ihbar üzerine, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'ndeki bir kahvehanede kontrol yaptı.
Kontrolde, kahvehanenin arka bölümünde 2 kumar makinesi ele geçirildi, 179 liraya el konuldu.
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