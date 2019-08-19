Son Dakika Haberleri: Keşan'da 2 kumar makinesi ele geçirildi
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Keşan'da 2 kumar makinesi ele geçirildi

1 saat önce

Keşan ilçesinde bir kahvehanede yapılan kontrollerde 2 kumar makinesi bulundu.

Keşan'da 2 kumar makinesi ele geçirildi, System.String[]
Keşan ilçesinde bir kahvehanede yapılan kontrollerde 2 kumar makinesi bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'ndeki bir kahvehanede kontrol yaptı.
Kontrolde, kahvehanenin arka bölümünde 2 kumar makinesi ele geçirildi, 179 liraya el konuldu.
İş yeri çalışanı C.K. hakkında 1072 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:30 Kaynak: AA
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