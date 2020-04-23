Keşan'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Keşan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi, gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunan tören sona erdi.

Daha sonra Keşan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yeni Mahalle'de etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte 2323 balon gökyüzüne bırakıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Helvacıoğlu, "Etkinliğimizi Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyarak balkonlardan izleyen tüm vatandaşlarımıza selam olsun. Ata'mızın bize bıraktığı emanetin 100. yılını hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Ardından vatandaşlar Keşan Belediye Bandosu eşliğinde balkonlarından İstiklal Marşı'nı seslendirdi.