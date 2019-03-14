Keşan'da 24 Kaçak Yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan iki araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 kaçak yakalandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan iki araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 kaçak yakalandı.



Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Keşan- İpsala karayolu üzerinde durumundan şüphelendikleri H.A. yönetimindeki 35 AE 0515 plakalı hafif ticari araç ve Y.E. yönetimindeki 34 NT 4745 plakalı otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 kaçak yakalandı. Aynı zamanda organizatör oldukları değerlendirilen 2'si sürücü, 3 kişi gözaltına alındı.



Kaçaklar ve şüpheliler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. H.A., Y.E. ve M.C.A.'nın sorgularının sürdüğü bildirildi.



FOTOGRAFLI - Edirne

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız

Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı