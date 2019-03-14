Son Dakika Haberleri: Keşan'da 24 Kaçak Yakalandı

Keşan'da 24 Kaçak Yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan iki araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 kaçak yakalandı.

Keşan'da 24 Kaçak Yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan iki araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 kaçak yakalandı.

Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Keşan- İpsala karayolu üzerinde durumundan şüphelendikleri H.A. yönetimindeki 35 AE 0515 plakalı hafif ticari araç ve Y.E. yönetimindeki 34 NT 4745 plakalı otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 kaçak yakalandı. Aynı zamanda organizatör oldukları değerlendirilen 2'si sürücü, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçaklar ve şüpheliler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. H.A., Y.E. ve M.C.A.'nın sorgularının sürdüğü bildirildi.

FOTOGRAFLI - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:08 Kaynak: DHA

Afganistan, Yunanistan, Edirne, Keşan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız

Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:50:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşan'da 24 Kaçak Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]