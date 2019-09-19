Keşan'da 300 kilo deniz patlıcanı el geçirildi
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan kapalı kasa kamyonette 300 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:48 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan kapalı kasa kamyonette 300 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.
Keşan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Boztepe
Köyü yakınlarında, şüphe üzerine F.S. yönetimindeki kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Kamyonette yasa dışı yollarla Yunanistan
'a götürülmek istenen 300 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi. F.S. gözaltına alınırken, deniz patlıcanları, teslim edildikleri Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerince Saros Körfezi'nde denize döküldü.
F.S., 'su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
- Keşanedirne
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