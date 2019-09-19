Son Dakika Haberleri: Keşan'da 300 kilo deniz patlıcanı el geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Keşan'da 300 kilo deniz patlıcanı el geçirildi

22 dakika önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan kapalı kasa kamyonette 300 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.

Keşan'da 300 kilo deniz patlıcanı el geçirildi, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan kapalı kasa kamyonette 300 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boztepe Köyü yakınlarında, şüphe üzerine F.S. yönetimindeki kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Kamyonette yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 300 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi. F.S. gözaltına alınırken, deniz patlıcanları, teslim edildikleri Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerince Saros Körfezi'nde denize döküldü.
F.S., 'su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.


- Keşanedirne
Jandarma, Boztepe, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu
Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç İETT şoförlerine sakal yasağı getirildi Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:11:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşan'da 300 kilo deniz patlıcanı el geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]