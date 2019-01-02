Son Dakika Haberleri: Keşan'da 467 Çift 2018'de "Evet" Dedi

Keşan'da 467 Çift 2018'de "Evet" Dedi

36 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2018 yılında 467 nikah kıyıldı.

Keşan'da 467 Çift 2018'de
Edirne'nin Keşan ilçesinde 2018 yılında 467 nikah kıyıldı.

Keşan Belediyesi Evlendirme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılında 467 çiftin evlendiği kaydedildi. Evlendirme Müdürlüğünde 467 nikah işleminin dışında 17 izinname belgesi ve 12 de yabancı evlilik işlemi yapıldığı açıklandı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:45 Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, Güncel
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