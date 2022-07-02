Keşan'da 47 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan'da 47 kök kenevir ele geçirildi

02.07.2022 15:03
Keşan'da 47 kök kenevir ele geçirildi

Keşan ilçesinde polis ekiplerince 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Keşan ilçesinde polis ekiplerince 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, arama kararı doğrultusunda C.A. ve V.K.'nin Melih Sokak'taki evlerinde arama yaptı.

Aramada, evlerin bahçelerinde oluşturulan bölümde uyuşturucu elde etmek amacıyla ekilmiş 47 kök kenevir ile 19 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K. sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.A. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Esnafa 'gurbetçi' dopingi Esnafa 'gurbetçi' dopingi Evlerinin bahçelerini kenevir tarlasına çevirdiler Evlerinin bahçelerini kenevir tarlasına çevirdiler
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kenevir, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da 47 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:46 Survivor fan hesabının "Faturalarınızı ben ödeyeceğim" tuzağına düşen kullanıcılar yardım bekliyor!
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
14:27 Pazartesi günü haziran enflasyonu açıklanacak! Memur ve emeklinin zam oranları netleşecek! İşte tahmini zam oranları
14:12 Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun
13:52 Özge Ulusoy kural bozdu! Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı: Diğer yarım
13:28 200 şişe kaçak içki bulunan aracın arka camındaki yazı dikkat çekti
13:20 Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam
13:12 Karim Benzema'nın tatilindeki fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 15:09:46. #1.13#
SON DAKİKA: Keşan'da 47 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement