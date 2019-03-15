Keşan'da 49 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yabancı uyruklu ve şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 49 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yabancı uyruklu ve şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 49 kaçak göçmen yakalandı.
Polis tarafından otogar çevresinde ve Malkara yolu üzerinde yabancı uyruklu ve şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimlerde yakalanan 32 Pakistan, 7 Cezayir, 7 Fas, 3 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmen yakalandı.
Şahıslar, İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere gönderildi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:10 Kaynak: İHA
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