Keşan'da 49 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yabancı uyruklu ve şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 49 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yabancı uyruklu ve şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 49 kaçak göçmen yakalandı.



Polis tarafından otogar çevresinde ve Malkara yolu üzerinde yabancı uyruklu ve şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimlerde yakalanan 32 Pakistan, 7 Cezayir, 7 Fas, 3 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmen yakalandı.



Şahıslar, İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere gönderildi. - EDİRNE

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Uyuşturucu Bağımlısı Kardeş, Bıçakladığı Ağabeyini Ölüme Terk Edip Uyumaya Gitti

Tem Otoyolunda Şüpheli Paket Alarmı (1)

Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girip Diğeri Kaydetti

Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girerken, Diğeri Kaydetti