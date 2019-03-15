Son Dakika Haberleri: Keşan'da 49 Kaçak Göçmen Yakalandı

Keşan'da 49 Kaçak Göçmen Yakalandı

31 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yabancı uyruklu ve şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 49 kaçak göçmen yakalandı.

Keşan'da 49 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yabancı uyruklu ve şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 49 kaçak göçmen yakalandı.

Polis tarafından otogar çevresinde ve Malkara yolu üzerinde yabancı uyruklu ve şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimlerde yakalanan 32 Pakistan, 7 Cezayir, 7 Fas, 3 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmen yakalandı.

Şahıslar, İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere gönderildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:10 Kaynak: İHA

Polis, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, 3. Sayfa
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