Keşan'da 52 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 18 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak içki satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Dörtyol Kavşağı'ndaki bir otomobili durdurdu.

Keşan ilçesinde polis ekiplerince bir otomobil ve evde 52 şişe kaçak içki ele geçirildi.

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