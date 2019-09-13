Son Dakika Haberleri: Keşan'da 59 düzensiz göçmen yakalandı
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Keşan'da 59 düzensiz göçmen yakalandı

51 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kısmı okul servisinde olmak üzere 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Keşan'da 59 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kısmı okul servisinde olmak üzere 59 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otogar ve çevre yollarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler durdurdukları bir okul servisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapma hazırlığındaki Pakistan, Bangladeş, Cezayir, Nepal ve Sri Lanka uyruklu 30 göçmen yakaladı.

Sürücü E.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı mahkemece "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Bu arada, ilçede yapılan denetimlerde çeşitli uyruklarda 29 düzensiz göçmen daha gözetim altına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yunanistan, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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