Keşan'da 6 hayvan zehirlendi, gözyaşlarını tutamayan mahalleli isyan etti - Son Dakika

Keşan'da 6 hayvan zehirlendi, gözyaşlarını tutamayan mahalleli isyan etti

Edirne'nin Keşan ilçesinde mahalleli ile birlikte yıllardır yaşayan sokak hayvanları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlendiği iddia edildi.

Keşan'da 6 hayvan zehirlendi, gözyaşlarını tutamayan mahalleli isyan etti, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde mahalleli ile birlikte yıllardır yaşayan sokak hayvanları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlendiği iddia edildi. Zehirlenen 6 hayvandan 1 olay yerinde ölürken; 4'ü köpek 1'i kedi 5 hayvan veteriner polikliniğinde tedavi altına alındı.

Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi Adalı Caddesi BAĞKUR Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, sokak üzerinde hareketsiz yatan bir çok hayvana rastladı. Bazıları sahipli 1'i kedi 5 köpeğin zehirlenmesinden şüphelenen mahalle sakinleri, hayvanları veteriner kliniğine götürerek tedavi altına alınmasını sağladı. Bu sırada bölgeye Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri de gelerek incelemelerde bulundu.

Hayvanların zehirlendiği iddiasında bulunan mahalle sakinleri, yaşanan olaya sert bir şekilde tepki gösterdi, ölen bir köpeğin başında ağlayarak bekleyen vatandaşlar, bu olayın ilk kez yaşanmadığını; sokak hayvanlarını zehirleyen kişi veya kişilerin bulunmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Sakine Serin, Samuray isimli öldürülen köpeğin yaklaşık 10 yıldır sokaklarında kimseye zarar vermeden yaşadığını söyleyerek, "Komşuların köpekleri ve sokakta hep beraber baktığımız köpekler zehirlendi. Tek istediğim bunu yapan kişinin 'Ben yaptım' deme yüreği göstermesi" derken, bir başka mahalle sakini Şahabettin Torun, "Daha burada bilinmeyen ve ölen çok fazla köpek var. Önceleri burada çok sayıda köpek vardı ancak şimdi hiç kalmadı. Hayvanı sevmeyen Allah'ını sevmez, bu günah, nasıl kıyılır bu cana? Zehri çocuğunuza verebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

6 hayvanın zehirlenip, zehirlenmediği konusunda laboratuvar testinden gelecek sonuç ile cevap bulacaklarını belirten Veteriner Hekim Barış Kasımoğlu ise, "Durumları kritik, kasılma ve titremeleri giderdikten sonra vücuttaki zehri dışarı attırmaya çalışıyoruz. İlk bulgularımıza göre hayvanların merkezi sinir sisteminin etkilendiğini ve metaldehit veya benzeri kimyasallara uyumlu bulgular olduğunu belirledik" şeklinde konuştu. - EDİRNE

Sokak Hayvanları, Edirne, Köpek, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da 6 hayvan zehirlendi, gözyaşlarını tutamayan mahalleli isyan etti - Son Dakika

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