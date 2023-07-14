Keşan'da 7 aylık bebek, ana kucağından düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Keşan'da 7 aylık bebek, ana kucağından düşerek hayatını kaybetti

14.07.2023 14:18

Edirne'nin Keşan ilçesinde 7 aylık Kadir Yağız Balta, annesinin bıraktığı ana kucağından yüzüstü yere düşüp nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bebeğe müdahale eden hemşire ve hastane ekipleri, ne yazık ki Kadir Yağız'ı kurtaramadı. Anne Seçil Balta ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 7 aylık Kadir Yağız Balta, annesinin bıraktığı ana kucağından yüzüstü yere düşüp nefessiz kalınca yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Esen Sokak'taki 2 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında yaşayan anne Seçil Balta, 7 aylık oğlu Kadir Yağız Balta'yı oturma odasındaki ana kucağına koyarak, diğer odaya geçti. Bu sırada Kadir Yağız, ana kucağından yüzüstü yere düştü. Bir süre nefessiz kalan Kadir Yağız'ın kalbi durdu. Bebeğinin yerde hareketsiz yattığını gören anne, komşularından yardım istedi. Komşusu olan bir hemşirenin müdahale ettiği Kadir Yağız, ihbarla gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Yağız bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadir Yağız Balta'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Anne Seçil Balta ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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Keşan, Yaşam, Son Dakika

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