Keşan'da 7 farklı noktada pazar kurulacak - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak cumartesi günü 7 farklı noktada pazar kurulacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yoğunluğun önüne geçmek amacıyla 7 farklı noktada pazar kurulması kararı alındığını belirtti.

Tedbirler alınarak pazarların kurulacağını aktaran Helvacıoğlu, tezgah sayısının 100'ü geçmeyeceğini ifade etti.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun konuyla ilgili karar aldığını bildiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü Keşan'da sebze ve meyve pazarı kurulacak. Mücavir alanlarımız Erikli ile Yayla'da ve Paşayiğit Mahallemizde, İspat Camii Mahallemizde Perşembe Pazarı'nın kurulduğu alanda, Çarşamba Pazarı'nda, Salı Pazarı'nda ve Çok Amaçlı Pazaryerimizde cumartesi günü meyve-sebze pazarımız kurulacak. Pazarlarımızdaki tezgah sayıları 100'ü geçmeyecek. Yani cumartesi günü şehrimizin 7 noktasında pazar kurulacak. Köylerimize araçlar gidecek ve köy meydanlarında satış yapabilecek. Pazarcılarımız Enez ve İpsala'ya da gidebilecek. Pazara gidecek vatandaşlarımız tam kapanmadan muaf olacak. Bu konuda sorun yok. Ancak tam kapanma kapsamında kapalı olan iş yerlerimiz açık olmayacak."