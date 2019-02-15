Son Dakika Haberleri: Keşan'da 73 Şişe Kaçak İçki Yakalandı

Keşan'da 73 Şişe Kaçak İçki Yakalandı

21 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından gümrük kaçağı 73 şişe içki yakalandı.

Keşan'da 73 Şişe Kaçak İçki Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından gümrük kaçağı 73 şişe içki yakalandı.

KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından gümrük kaçağı içki satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışma neticesinde İspat Cami Mahallesi'nde bir işyerinde arama yapıldı. Aramada, 73 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Konuyla ilgili S.T.B. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan tahkikata başlandı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:28 Kaynak: İHA

İspat Cami Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, 3. Sayfa
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