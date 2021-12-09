Keşan'da 79 belediye işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı - Son Dakika

Keşan Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 79 belediye işçisini kapsayan görüşmelere Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, DİSK Genel İş Trakya Şube Başkanı Salim Şen, işyeri ve sendika temsilcileri katıldı.

Toplantıda, belediye başkanlığına sunulan sözleşme taslağı maddeleri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Helvacıoğlu, görüşmelerin hayırlı olmasını dileyerek, "Keşan Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası'na bağlı işçilerimiz arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerimize başladık. Hem belediyemiz hem de çalışanlarımızın hakkını hukukunu, ihtiyaçlarını karşılayan bir sözleşmeyi hep birlikte imzalayacağız." ifadelerini kullandı.