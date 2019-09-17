Keşan'da 8 bin öğrenciye aşure dağıtıldı

Keşan ilçesindeki okullarda yaklaşık 8 bin öğrenciye aşure dağıtıldı.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediye iş birliğinde 22 okulda etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında lokma ve ayranın yanı sıra, Keşan Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla 8 bin öğrenciye aşure dağıtıldı.

Ahmet Yenice Ortaokulundaki etkinliğe, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, yaptığı konuşmada, muharrem ayında aileleri kaynaştırmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Keşan Belediyesi, Şehitlik Anıtı önünde de vatandaşlara aşure dağıttı.