Keşan'da 938 kişiden 125'i iş sahibi oldu - Son Dakika
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Keşan'da 938 kişiden 125'i iş sahibi oldu

07.02.2022 14:19
Keşan'da 938 kişiden 125'i iş sahibi oldu

Keşan Belediye Başkanlığı tarafından açılan Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası'na CV bırakan 938 kişiden 125 kişi çeşitli iş kollarında işe başladı.

Tahir Özçınar: "İş arayanlar ve işveren arasında istihdam köprüsü kurduk"

Keşan Belediyesi tarafından Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası tarafından Ocak ayı boyunca yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Konu hakkında bilgilendirmede bulunan Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, Ocak ayında 118 CV alındığını ve 25 firma ile görüştüklerini söyledi.

"938 kişiden 125 kişi çeşitli iş kollarında işe yerleştirildi"

Özçınar, Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası'nın 21 Ekim 2021 tarihinde açıldığını belirterek, "O günden bugüne toplam 938 kişi iş başvurusunda bulundu. Bu 938 kişiden 125 kişi çeşitli iş kollarında işe yerleştirildi. 2022 Ocak ayında 188 iş başvurusu yapılmış olup, 25 firma ile görüşmelerde bulunulmuştur. Keşan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın iş sahibi olabilmeleri için gerekli çalışmaları Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası aracılığı ile gerçekleştiriyoruz. Keşanlı vatandaşlarımızın istihdamı bizler için çok önemli bu anlamda kendilerine gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz." dedi.

"İşveren-iş arayanlar arasındaki iletişimin hızlanmasını sağladık"

Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası'nın açıldığı günden bu yana iş arayanlar ve işveren arasında istihdam köprüsü kurduğunu ifade eden Tahir Özçınar, sözlerini şöyle tamamladı: "Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu talimatıyla Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası'nı kurduk, veri tabanımızı oluşturduk ve işveren-iş arayanlar arasındaki iletişimin hızlanmasını sağladık. Vatandaşlarımızı yaş, meslek, iş gücü, beceri ve iletişim bilgilerini alarak veri tabanına kaydediyoruz. İş ihtiyacı olan vatandaşlarımız ile iş gücü ihtiyacı olan işverenlere ait oluşturulan veri tabanı sayesinde işçi-işveren iletişimini sağlıyor, istihdama katkıda bulunuyoruz."

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Kaynak: Bültenler

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