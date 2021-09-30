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Keşan'da AB projesinin etkinlikleri yapıldı - Son Dakika

Keşan'da AB projesinin etkinlikleri yapıldı

30.09.2021 17:09
Keşan'da AB projesinin etkinlikleri yapıldı, System.String[]

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) liderliğindeki, "Çapraz Trakya Bağlantısı" AB projesinin "Gelenekler ve Süreklilik" ve "Eski ve Sonsuz" etkinlikleri, Keşan Kent Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) liderliğindeki, "Çapraz Trakya Bağlantısı" AB projesinin "Gelenekler ve Süreklilik" ve "Eski ve Sonsuz" etkinlikleri, Keşan Kent Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Keşan TSO liderliğinde, Bulgaristan - Bölgesel Tarih Müzesi ve Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma İttifakı Derneği partnerliğinde yürütülen, Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesindeki etkinliklerin tanıtımı için program düzenlendi.

Programda konuşan proje yöneticisi Tahir Demirel, proje kapsamında Edirne, Keşan, İpsala ve Enez bölgesini içeren, turizmde dijitalizasyon üzerine akıllı harita üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Demirel, "Bu haritada Edirne'mizde 88 noktamızda işledik. Etkinliğimizin amacı bölgemizdeki gelenekler, görenekler üzerine ne kadar eskiye gidebilirizin sunumunu yapmak. Projemizde daha çok geleneksel kostümler işleniyor." dedi.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ise turizmi daha cazip hale getirmek için çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni çağda herkesin bildiği üzere cep telefonlarımız, tabletler, bilgisayarlar elimizde. Hepimiz bir yere gitmeden önce araştırıyoruz. Burada da Edirne ili dahil bölgemize gelecek turistlere veya bölgeyi ziyaret etmek isteyenlerin cazibesini artıracak ve bölgeye gelme isteğini artıracak çalışmalar yaptık. Dijital olarak belirlenmiş noktaları hem geziyorlar hem de geldikleri zaman kendileri burada görecekler. Yurt dışındaki müzelerde cazibe noktalarında dijital bir bilgisayar vardır. Karşısına geçersiniz ve oranın kıyafetlerini giyebilirsiniz. Biz de bölgesel olarak tarihimizdeki kıyafetleri giydirip kendimize isterseniz mail ve e-posta ile kendisine yollayabileceğiniz güzel bir anı yaratacağız."

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise ilçede turizm potansiyeli bulunduğunu belirterek, Bizim potansiyelimizi açığa çıkarmamız lazım. Artık dijital dönem hazırlık yapmamız lazım. Biz de Keşan'a davet etmek için bu akıllı, dijital haritayı yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Çamlıca köyünün "Altın Kızları" tarafından söylenen maniler ile devam eden etkinlek, modern danslar, yöresel kıyafetlerin sunumu, folklor gösterilerinin ardından sona erdi.

Keşan'da AB projesinin etkinlikleri yapıldı
Keşan'da AB projesinin etkinlikleri yapıldı
Keşan'da AB projesinin etkinlikleri yapıldı
Keşan'da AB projesinin etkinlikleri yapıldı

Avrupa Birliği, Trakya Bölgesi, Türkiye, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da AB projesinin etkinlikleri yapıldı - Son Dakika


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