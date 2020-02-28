Keşan'da "Acil Eylem Planı Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keşan'da 'Acil Eylem Planı Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Keşan'da "Acil Eylem Planı Toplantısı" yapıldı

20 dakika önce

Keşan ilçesinde "Acil Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Keşan'da

Keşan ilçesinde "Acil Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakam Nuri Özder başkanlığında düzenlenen toplantı sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İdlip'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Keşan Devlet Hastanesinde İranlı bir kişide koronavirüs görüldüğü söylentilerinin asılsız olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Hastanemizde alarm seviyesi üst düzeyde. Paniğe gerek yok. Tedbirlerimizi alalım ve kişisel hijyenimize dikkat edelim." dedi.

Helvacıoğlu, güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlerle ilgili de gerekli tedbirleri aldığını kaydetti.

Nuri Özder, İdlip, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:38 Kaynak: AA
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