Keşan'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı yapıldı

05.03.2022 21:21
Keşan'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı yapıldı

Keşan ilçesinde MHP tarafından "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı gerçekleştirildi.

Keşan ilçesinde MHP tarafından "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, FETÖ'nün bir terör grubu ve ABD'nin dünyadaki global projesi olduğunu söyledi.

" 'Bağrınıza taş basın, CHP ve İYİ Parti'ye oy verin' diyen Selahattin Demirtaş bir teröristtir." ifadelerini kullanan Haberal, şunları kaydetti:

"CHP, HDP ile devlet yönetmeye kendini o kadar kaptırmıştı ki oturup HDP ile Anayasa taslakları yaparken yakalandılar. Tepkiler çığ gibi gelince inkar etseler de o dönemdeki komisyonda olan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, HDP ile hazırladıklarını defalarca anlatarak CHP'nin yaptığı oyunu deşifre etmiştir. CHP Milletvekili Dursun Çiçek, 'Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir iki bakan olabilir' açıklamasında bulunmuştur."

Öte yandan MHP Keşan İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası törenle açıldı.

Açılış töreninde şehitler için lokma ve ayran dağıtıldı.

YORUMLAR
500
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, İzmir'de 'Adım Adım 2023' toplantısında konuştu Açıklaması MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, İzmir'de 'Adım Adım 2023' toplantısında konuştu Açıklaması MHP'li Akçay, Denizli'de 'Adım Adım 2023' toplantısına katıldı MHP'li Akçay, Denizli'de 'Adım Adım 2023' toplantısına katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:28 Ukrayna Gizli Servisi Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenteri öldürdüğü iddiası!
20:25 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 9 maçta sadece 2 kez kazandı!
20:17 Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu pazartesi günü yapılacak
20:15 Akrep Nalan son yolculuğunda yalnızdı! Sanatçı dostlarından büyük vefasızlık
20:07 Rusya-Ukrayna savaşı zamları tetikliyor! Vatandaş markette stokçulukla karşılaştı
19:48 Türkiye'de 5 Mart günü koronavirüsten 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi, 174 kişinin ise vefat ettiği öğrenildi
19:44 Konya-Galatasaray maçında Gomis kendi yaptığı harekete şaştı kaldı! Bir anda topu eline aldı
19:37 Domenec Torrent, kadro tercihiyle ilgili konuştu: Hayatımda ilk kez görüyorum
18:31 Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 21:28:49. #1.11#
SON DAKİKA: Keşan'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement