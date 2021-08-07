Keşan'da ağaçlar erken yaprak dökmeye başladı - Son Dakika

Keşan ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle ağaçlar erken yaprak döktü.

Dökülen yapraklar Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelince toplanıyor.

Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi Sorumlusu Pelin Sençper Biçer, yaptığı açıklamada, ağaçların normal şartlarda eylül sonlarında yaprak dökmeye başladığını söyledi.

Ağaçların iklim değişikliğinden ve aşırı sıcaklardan etkilendiğini belirten Biçer, "Ağaçlarda, mevsim koşullarının üzerinde yaşanan sıcaklıklar nedeniyle stres yaşanıyor. Hava sıcaklıkları, gerektiği zamanda düşmediği ya da artmadığı için ağaçlardaki su durumundan kaynaklanan bu stres de yaprakların dökülmesine neden olabiliyor." dedi.