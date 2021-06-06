Keşan'da AK Parti Kadın Kolları Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanlığı'nca Keşan ilçesinde teşkilat bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen toplantıya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kadın kolları üyeleri katıldı.

Toplantıda teşkilat çalışmaları ve projeler konuşuldu. Kadınlara kooperatifleşme konusunda yaşanan gelişmeler aktarıldı.