Keşan'da, 'arabada sinema' etkinliği - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için belediye tarafından 'arabada sinema' etkinliği düzenledi. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde toplanan yüzlerce kişi, dev ekrana yansıtılan 'Bayi toplantısı' filmini, sosyal mesafe kuralına uygun olarak araçlarında izledi.

Keşan Belediyesi tarafından 10 Haziran Dünya Sinemalar Günü kapsamında Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde 'arabada sinema' etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce kişi, dev ekrana yansıtılan 'Bayi toplantısı' filmini, sosyal mesafe kuralına uygun olarak araçlarında izledi. Keşan Belediyesi'nce filmi izlemeye gelenlere günün anısına özel hazırlanan sinema bileti verilerek, dondurma ikram edildi.Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, normalleşme süreci kapsamında 'arabada sinema' etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Keşan'da bir ilki yaşatıyoruz. Koronavirüs tedbirlerini de alarak vatandaşlarımıza 'arabada sinema' etkinliği düzenledik. Yaklaşık 200 arabalık bir aktivite hazırladık. Tüm vatandaşlarımıza iyi seyirler diliyoruz" dedi.