Keşan'da aracında sigara içenlere ceza
1 saat önce
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis 'dumansız araç' uygulaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:08 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis 'dumansız araç' uygulaması yaptı. Sigara içtiği tespit edilen 6 sürücüye para cezası kesildi.
Mehmet Gemici Cennet Bahçesi ve Meslek Lisesi kavşaklarında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 65 araçta kontrol yaptı. 87 kişinin GBT sorgulaması yapılan kontrolde sigara içtiği belirlenen 6 sürücüye Kabahatler Kanunun 39'uncu maddesine göre 153'er lira ceza kesildi.
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