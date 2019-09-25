Son Dakika Haberleri: Keşan'da aracında sigara içenlere ceza
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Keşan'da aracında sigara içenlere ceza

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis 'dumansız araç' uygulaması yaptı.

Keşan'da aracında sigara içenlere ceza, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis 'dumansız araç' uygulaması yaptı. Sigara içtiği tespit edilen 6 sürücüye para cezası kesildi.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi ve Meslek Lisesi kavşaklarında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 65 araçta kontrol yaptı. 87 kişinin GBT sorgulaması yapılan kontrolde sigara içtiği belirlenen 6 sürücüye Kabahatler Kanunun 39'uncu maddesine göre 153'er lira ceza kesildi.

Polis, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:08 Kaynak: DHA
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