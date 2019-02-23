Son Dakika Haberleri: Keşan'da Araması Olan Zanlı Tutuklandı

Keşan'da Araması Olan Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Keşan ilçesinde, çeşitli suçlardan araması bulunan şüpheli tutuklandı.

Keşan'da Araması Olan Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Keşan ilçesinde, çeşitli suçlardan araması bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, "hükümlü ve tutuklunun kaçması, tehdit, basit yaralama" suçlarından aranan ve 19 ay 17 gün hapis cezası bulunan U.F. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:54 Kaynak: AA

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